Nederlands oudste wielerwedstrijd gered met verhuizing

Op de aanvankelijke wedstrijddata, 17 tot en met 22 september, bleek het niet mogelijk politiebegeleiding van de landelijke eenheid te krijgen, onder meer door andere activiteiten in die periode zoals Prinsjesdag. Olympia's Tour wordt nu een vijfdaags evenement van 16 tot en met 20 oktober. Op vier dagen is de politie aanwezig voor de begeleiding van de renners in de ritten in lijn. Op de vijfde dag is er een individuele tijdrit of omloop op een afgesloten parcours, zodat de organisatie zelf de veiligheid van de renners kan waarborgen.



Koersdirecteur Thijs Rondhuis van Olympia's Tour is blij dat de wedstrijd door kan gaan dankzij het constructieve overleg met politie en wielrenunie. ,,Dankzij dit overleg, waarbij we gezamenlijk hebben gekeken naar de mogelijkheden, kunnen we de 67e editie van Olympia's Tour doorgang laten vinden. We zijn op dit moment druk in overleg met gemeenten die als etappeplaats zouden willen fungeren.”



Olympia's Tour verdween een aantal jaren terug bijna van de kalender. In 2014 volgde na jaren van financiële problemen een faillissement. De etappekoers maakte echter een doorstart en is sinds 2015 een wedstrijd voor beloften. Ook de komende editie is het een beloftenkoers, voor renners onder 23 jaar.