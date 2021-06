Nederlandse rensters grijpen op de Muur naast eindzege Lotto Belgium Tour

Pogacar grijpt de macht in Ronde van Slovenië

10 juni De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft de macht gegrepen in de etappekoers door eigen land. De winnaar van de Tour de France soleerde in de tweede etappe van de Ronde van Slovenië, over 147 kilometer van Zalec naar Celje, naar de winst. Pogacar reed de laatste 23 kilometer alleen op kop en nam ook de leiding in het algemeen klassement.