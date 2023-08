Nederlandse teamsprintsters grijpen net naast brons op WK, ook Roy Eefting mist podium op haar na

Teamsprinters overtuigen in kwalificatie

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland laten in de kwalificaties op de teamsprint meteen zien wat hun plan is. De zogenoemde 'bullet train' is veruit de snelste in een tijd van 42,046 seconden. Australië, dat vorig jaar Nederland na vier wereldtitels op rij onttroonde, is bijna een halve seconde langzamer maar nog wel goed voor de tweede tijd.