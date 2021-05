Nederlandse wegploeg gaat met Dumoulin voor ‘hoogst mogelijke resultaat’ naar Spelen

Met het nodige puzzelwerk is de selectie tot stand gekomen. Omdat de kans op goud bij de baansprinters erg groot is, is er door de KNWU gekozen om een plek in de wegploeg beschikbaar te stellen aan een baanrenner waardoor de baanploeg een extra sprinter mee mag nemen. Aanvankelijk zou Jan-Willem van Schip als vijfde renner worden toegevoegd aan de wegploeg om dan de olympische wegrit te combineren met het omnium en de koppelkoers op de baan, maar Van Schip ziet daar toch van af. Hij verwacht dat het zware parkoers in Tokio met meer dan 4.500 hoogtemeters een te grote belasting is in zijn voorbereiding op de baanonderdelen waar hij écht hoopt te scoren.



Daarom is de keuze gevallen op Yoeri Havik, die een koppel vormt met Van Schip op dat onderdeel. Havik rijdt ook voor BEAT Cycling en kan vooral in de sprints goed uit de voeten. De kans dat hij een rol speelt in de wegrit is daardoor klein.

Volledig scherm Jan-Willem van Schip en Yoeri Havik. © EPA

Van Wilco Kelderman en Bauke Mollema mogen we dat wel verwachten. Zij worden samen met Dylan van Baarle en Tom Dumoulin vooruitgeschoven als kopmannen. Van Baarle en Dumoulin rijden ook de tijdrit, en daardoor waren ze al zeker van een plek in de wegselectie.

,,Ik denk dat we niet over een uitgesproken topfavoriet beschikken, maar dat we wel degelijk hoge ogen kunnen gooien met sterke renners als Mollema, Kelderman, Dumoulin en Van Baarle", zegt Moerenhout, die het laatste plaatsje dus weggeeft aan Havik. ,,Ik denk dat we die vijfde plek met het beschikbare potentieel ook anders hadden kunnen invullen, maar het is een gegeven dat deze keuze gemaakt is in verband met de kansen op goud op de teamsprint. Ik ben ervan overtuigd dat Yoeri Havik een hem toebedachte rol prima kan invullen in de wegwedstrijd.”

Dumoulin

Moerenhout heeft altijd een plekje vrijgelaten in de selectie in de hoop dat Dumoulin terug zou keren. Dat doet hij, dus mag Dumoulin mee naar Tokio. ,,In Nederland beschikken we over een aantal sterke tijdrijders, maar de klasse die Tom op dit onderdeel al tentoon spreidde is van een uitzonderlijk niveau. Daarbij denk ik aan zijn optreden op de vorige Olympische Spelen, maar ook aan de wereldtitel die hij in 2017 (Bergen) behaalde. Tom Dumoulin heeft aangegeven met ambities te starten in de tijdrit en de wegwedstrijd en ik ben ervan overtuigd dat hij zich – samen met zijn ploeg – optimaal zal voorbereiden. De concurrentie op de Olympische Spelen zal groot zijn, maar we gaan met Tom voor het hoogst mogelijke resultaat.”



Dumoulin kondigde donderdag zijn terugkeer aan. Via de Ronde van Zwitserland, het NK tijdrijden en het NK op de weg rijdt de Limburger zich warm voor de Spelen.