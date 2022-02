Nibali start niet in Ruta del Sol na positieve coronatest

Astana heeft ook de Colombiaan Miguel Ángel López in de ploeg. Hij is de titelverdediger in de koers, die vijf etappes telt. De 37-jarige Nibali won in zijn carrière twee keer de Ronde van Italië (2013 en 2016), de Tour de France in 2014 en de Ronde van Spanje in 2010.