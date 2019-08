Niermann: Vuelta Kruijswijk nog niet voorbij

Waar Roglic een aanval plaatste, derde werd en een deel van zijn achterstand goedmaakte, daar verloor Kruijswijk 1 minuut en 43 seconden op ritwinnaar Nairo Quintana. Hij staat nu 51ste in het klassement op 2 minuten en 19 seconden van rodetruidrager Nicolas Roche.



Ploegleider Grischa Niermann wist waar het tijdverlies bij Kruijswijk vandaan kwam: zijn knie. ,,Steven had vandaag een mindere dag en veel last van zijn knie. Hij is gisteren toch hard de hekken ingereden. Steven had er graag anders voorgestaan na twee dagen, maar zijn klassement is zeker nog niet voorbij.”