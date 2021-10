Nieuw hoofdstuk in titanenstrijd: Hoogland en Lavreysen treffen elkaar in EK-finale

Het betekent een herhaling van de olympische finale van Tokio. Destijds wist Hoogland de eerste heat te winnen, maar waren de volgende twee rondes een prooi voor Lavreysen. Het olympisch goud was dan ook voor de sprinter uit Luyksgestel.



Lavreysen was de Rus Mikhail Iakovlev in twee races de baas, in de andere halve finale versloeg Hoogland de Fransman Sébastien Vigier ook in twee races.



De finale tussen de twee Nederlandse wereldtoppers is rond 19.45 uur vanavond.