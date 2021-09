Nieuwe operatie Robert Gesink zorgt voor einde seizoen: ‘Helaas is het steeds slechter gegaan’

Egmont Cycling Race Danny van Poppel boekt in België eerste zege van het seizoen

17 augustus Danny van Poppel heeft voor het eerst dit seizoen een wielerwedstrijd gewonnen. De Nederlander, die fietst voor Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux, was dinsdag in Zottegem de beste in de 85ste editie van de Egmont Cycling Race.