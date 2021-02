Nieuwe regels voor wielrenners na uitgifte UCI veiligheidshandboek

Eddy Lissens De man die Alaphilip­pe van zijn fiets reed doet zijn verhaal: ‘Dat beeld krijg ik nooit meer uit mijn hoofd’

9:20 Hij werd de antiheld van de Ronde van Vlaanderen op 18 oktober 2020, die uiteindelijk werd gewonnen door Mathieu van der Poel. In volle finale reed favoriet Julian Alaphilippe tegen de motorfiets van Eddy Lissens (64) aan. Weg was de overwinning voor de Fransman en het was gedaan met zijn seizoen. ,,Ik ben er lang niet goed van geweest”, zegt Lissens, die zaterdag in de Omloop toch weer op de motor stapt. Lissens over de onfortuinlijke val, zijn andere job in koers en de vele steunberichten die hij kreeg.