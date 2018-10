Nizzolo kan goede vorm uit Vuelta niet verzilveren

Duitser Walscheid wint Münster­land Giro

16:47 Max Walscheid heeft in Duitsland de Münsterland Giro op zijn naam geschreven. De Duitse wielrenner van Team Sunweb was de snelste na 210,8 kilometer tussen Coesfeld en Münster. In de sprint van een grote groep van zo'n dertig renners klopte hij zijn landgenoten John Degenkolb en Nils Politt en boekte zijn tweede zege van dit jaar.