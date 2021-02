Nizzolo sprint naar zege in Clásica de Almeria

Ethias Cross Betsema verslaat Nederland­se concurren­tes in Eeklo

13 februari Denise Betsema heeft haar goede vorm in de slotfase van het veldritseizoen onderstreept met een zege in de Ethias Cross in Eeklo. De renster van Texel duelleerde vooral met landgenote Manon Bakker, die op vijf seconden achterstand als tweede finishte. Wereldkampioene Lucinda Brand eindigde als derde.