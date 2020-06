NK wielrennen mogelijk toch nog dit jaar verreden

De NK zouden momenteel moeten plaatsvinden in Drenthe, maar het organiseren van evenementen is tot 1 september verboden. Toch hoopt Rondhuis in de resterende maanden of wellicht daarvoor al alsnog een Nederlands kampioenschap te kunnen organiseren.

,,Normaal zijn we sceptisch, maar we hebben een bijzondere locatie die zich uitstekend leent voor een kampioenschap in alle vormen; met beperkt of zonder publiek. Er zijn nauwelijks omwonenden en het is een verkeersluw gebied”, aldus Rondhuis. ,,We kunnen hier een zeer verantwoord kampioenschap organiseren. Wellicht zijn wij een ideaal evenement voor de testfase, maar dat is nu niet aan de orde.” De UCI heeft de data 22 en 23 augustus gereserveerd voor de nationale kampioenschappen.