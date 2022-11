NK wielrennen op de weg volgend jaar voor het eerst sinds 2013 weer in Limburg

De afgelopen jaren werden de NK gehouden op de VAM-berg in Drenthe. ,,Maar we begrijpen ook dat na veel jaren elders zowel de wielrenners als de wielervolgers de titelstrijd graag weer verreden zien worden in het decor van de Limburgse heuvels. We kijken alvast uit naar boeiende en spannende kampioenschappen en bedanken Sittard-Geleen voor hun gastvrijheid”, aldus Henk van Beusekom namens de KNWU.

De profrenners rijden eerst door het zuiden van Limburg, waarna de finale in Sittard wordt verreden. In het parcours zijn diverse beklimmingen opgenomen.

Het is voor het eerst in tien jaar dat Limburg gastheer is. In 2013 werden de NK in Kerkrade gehouden.