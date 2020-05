Nu blijkt een Tour voor vrouwen ineens wél mogelijk

Vriendelijk doch dringend verzoek aan het coronavirus. Of het op 31 juli een eind op wil zouten. Althans, uit de wielerwereld. Want de volgende dag moet de Strade Bianche worden verreden in hartje Italië. En daarna de Ronde van Polen, Milaan-San Remo, de Dauphiné, de PrudentialRide Londen (jaja), de NK’s, de GP Plouay, de Tour, de Giro, de Vuelta, de klassiekers, een paar wedstrijden in Canada en o ja, we vliegen dan ook nog even naar China voor de Ronde van Guangxi.