Of hij nou wil of niet, Van der Poel is topfavoriet

Nokere - KoerseNog geen wedstrijd op Belgische bodem reed hij dit jaar. Het parkoers van Nokere - Koerse kent hij alleen van horen zeggen. En er staat een handvol sprinters aan de start die bij de profs al meer gewonnen hebben dan hij. Maar of hij nou wil of niet, Mathieu van der Poel (24) is in Nokere Koerse topfavoriet.

Door Daan Hakkenberg



,,Het is een beetje straf, maar ook wel aangenaam. Dat ze veel van je verwachten is een goed teken. Ik heb er wel zin in”, zegt Van der Poel over de hooggespannen verwachtingen, voordat hij zich vlak voor de start naar het podium laat roepen.



De status van favoriet hoort bij Van der Poel als bier, friet en hamburgers bij Vlaamse wedstrijden. Zijn wereldtitel veldrijden in het Deense Bogense, in het eerste weekeinde van februari, was de climax van een ijzersterk crossseizoen. Daarna reed hij nog vijf veldritten, die hij allemaal won. Om gelijk daarna zijn opwachting te maken in de etappekoers Ronde van Antalya, waar hij ook de eerste rit won.

Na een trainingskamp in Spanje vorige week, begint hij vandaag met Nokere - Koerse aan zijn eerste klassiekervoorjaar. Zijn ploeg Corendon besloot Van der Poel versneld te laten debuteren in de grote Vlaamse wedstrijden nadat hij in juli Nederlands kampioen werd bij de profs. Na Nokere – Koerse rijdt hij onder meer nog de Grote Prijs van Denain (zondag) en vervolgens Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen, Brabantse Pijl en Amstel Gold Race.

De wegen van Noker – Koerse, een 195 kilometer lange wedstrijd die eindigt met een kasseien-sprint bergop, zijn onbekend terrein voor Van der Poel. Vorig jaar won landgenoot Fabio Jakobsen met een powersprint van jewelste. Van der Poel weet niet wat hij moet verwachten, zegt hij voor de start. ,,Ik heb hier nog nooit gereden, maar ik heb een ploeg die het wel redelijk kent en ik hoop dat die mij een beetje kan helpen. Ik heb gisteren in de bespreking een paar namen van kasseistroken voorbij horen komen, maar ik had er nog nooit van gehoord. Het is allemaal nieuw.’’