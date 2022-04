Of Mathieu van der Poel in de Tour kan wat Tadej Pogacar in Vlaanderen doet? ‘Nee!’

Maar zou het over een paar jaar geen optie zijn? Om van profiel als renner te veranderen. Van de ultieme eendagsrenner transformeren naar klassementsrenner in grote rondes? Om zijn erelijst nog completer te maken. Precies de discussie die ook al wordt gevoerd over Wout van Aert, Van der Poels eeuwige rivaal. De Belg won vorig jaar reeds een zware bergrit naar de mytische Mont Ventoux in de Tour de France.

Van der Poel: ,,Nu denk ik daar eigenlijk helemaal niet aan. Ik wil de komende jaren nog veel winnen in de wedstrijden die mij nu liggen. Ik denk dat een goed klassement in een grote ronde nooit zal lukken.’’

,,Maar Tadej was de sterkste renner in de koers’’, zei Van der Poel na zijn indrukwekkende zege. ,,Op de Paterberg moest ik over de grens gaan om hem te volgen. Ik ben nog nooit zo diep gegaan om in iemand zijn wiel te komen. Hij had het verdiend om ook op het podium te staan. Tadej is een ongelofelijk talent.’’