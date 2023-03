Olav Kooij grijpt in Brugge-De Panne net naast winst, Jasper Philipsen is de beste aanvallende sprinter

met videoJasper Philipsen heeft de 47ste editie van Classic Brugge-De Panne gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was samen met Olav Kooij, Yves Lampaert en Frederik Frison weggereden en maakte het in een sprint af. Philipsen volgt zijn oud-ploegmaat Tim Merlier op.

De organisatie van de Classic Brugge-De Panne kon zijn vingers aflikken met een zeer sterk gezelschap aan sprinters dat aan het vertrek verscheen in Brugge. Regen en wind maakten het de coureurs 213 kilometer lang lastig in de koers die ooit de Driedaagse De Panne-Koksijde was, maar sinds 2018 als eendagskoers wordt verreden.



De belangrijkste schifting vond plaats op 60 kilometer van de meet. In het gevreesde De Moeren ontstonden er waaiers en was het zaak om in de juiste groep te zitten. Dit lukte de belangrijkste Nederlandse sprinters Fabio Jakobsen, Olav Kooij en Dylan Groenewegen, naar eigen zeggen nog niet helemaal fit na een val in Milaan-Turijn een week geleden. Ook Jasper Philipsen, Edward Theuns, Arnaud Démare en Juan Sebastián Molano waren erbij. Van de topfavorieten ontbrak eigenlijk alleen Caleb Ewan in de voorste waaier, de zieke oud-winnaar Sam Bennett was op dat moment al afgestapt.

Jasper Philipsen is Olav Kooij (links) en Yves Lampaert (rechts) te snel af.

De meeste topsprinters zaten vooraan geïsoleerd of hadden nog één knecht bij zich. Dit gold niet voor Jakobsen, die nog drie helpers van Soudal-Quick Step aan zijn zijde had en zo in een goede positie zat in de laatste plaatselijke ronde richting De Panne. Toch was er ook nog een groepje renners dat niet per se zin had om met die hele groep naar de streep te rijden. Op ruim 15 kilometer van de meet sprongen Philipsen, Kooij en Yves Lampaert weg en het lukte Frederik Frison om de oversteek te maken. Het viertal pakte een halve minuut. Daarachter hield de ploeg van Fabio Jakobsen de druk erop.

Philipsen had zin om te koersen

Het draaide op een sprint uit. Lampaert ging van ver aan, maar werd geklopt door Philipsen die Kooij met een halve fietslengte voorbleef. Frison werd achter Lampaert vierde, Jakobsen won de sprint om de vijfde plek. Voor Philipsen is het zijn derde overwinning van het seizoen. Eerder won de ploegmaat van Mathieu van der Poel twee ritten in de Tirreno-Adriatico. Philipsen prees zijn ploeg die goed voorin zat op de cruciale punten. ,,Het was een zware race voor iedereen. Ik wist dat het geen normale massasprint zou worden”, zei de Belg. ,,Ik probeerde het net voor De Moeren en we kwamen met vier vooruit. Ik had zin om te koersen en dat wordt beloond.”

Vrijdag staat de E3 Saxo Classic op het programma met onder anderen Van der Poel, Wout van Aert en Tadej Pogacar. Zondag volgt Gent-Wevelgem. De meeste topsprinters die de Classic Brugge-De Panne in de benen hebben zullen ook zondag starten, onder wie Philipsen. ,,Daar kijk ik al erg naar uit”, aldus de winnaar.

Olav Kooij op kop.

Noor Hagenes snelste in tijdrit Olympia’s Tour op TT-circuit Per Strand Hagenes heeft de openingstijdrit van Olympia’s Tour op het TT-circuit in Assen gewonnen. De 19-jarige Noor van Jumbo-Visma hield de Belg Vlad van Mechelen in de tijdrit over 9 kilometer op 1 seconde. De Brit Joshua Giddings werd derde. Beste Nederlander werd Axel van der Tuuk op de achtste plaats. Hagenes won onlangs ook al de Ronde van Drenthe en startte als favoriet als laatste. ,,Deze winter hadden we al naar deze koers gekeken en geconstateerd dat het een mooi doel was”, zei de Noor. “Het is mooi om zo te beginnen aan de ronde. Ik kijk nog niet direct naar het eindklassement, maar we hebben als ploeg verschillende opties, ook voor de dagzeges.” Olympia’s Tour duurt tot en met zondag en eindigt in het Limburgse Beek. Daarvoor zijn er nog aankomsten in Assen, Ruurlo en Tiel.

