Olav Kooij klopt Jasper Philipsen en sprint in Duitsland naar twaalfde seizoenszege

In opspraak geraakte Nairo Quintana verlaat Arkéa Samsic: ‘Ik heb niets verkeerd gedaan’

Nairo Quintana verlaat Arkéa Samsic aan het eind van het seizoen. Dat maakte de 32-jarige Colombiaan bekend op Instagram. Quintana werd in de afgelopen Tour de France aanvankelijk zesde in de eindstand, maar daar ging een streep door toen er sporen van de verboden pijnstiller tramadol in zijn bloed werden aangetroffen.

1 oktober