Ongeloof bij zilveren WK-debutante Van der Duin: ‘Ik voelde me al heel de dag goed’

Door Daniel Dwarswaard



Op het middenterrein staat het ongeloof nog in haar ogen. Van der Duin heeft zojuist op haar eerste WK direct een zilveren medaille gepakt. Twintig is ze nog maar, maar een grote prijs heeft ze dus al te pakken na tien kilometer op de baan in Roubaix. Saillant genoeg reed ze vorige maand nog Parijs-Roubaix op de weg die finisht op een steenworp afstand van deze wielerbaan in Roubaix. De eindstreep haalt ze niet, want drie dagen later staat het EK baan al op het programma. Daar lag de focus op.

Maar dat Van der Duin het fietsen op de weg wil blijven combineren met de baan is wel duidelijk. Ze rijdt nu voor de bescheiden Britse ploeg Drops. ,,Maar ik wil heel graag bij de grote ploegen in de WorldTour terecht komen,’’ zegt ze vlak na haar stunt op de baan. ,,De combinatie met de baan is voor mij perfect. Ik wil daar de juiste balans in vinden, want het maakt me sterker.’’

Volledig scherm Maike van der Duin. © ANP

Dat een WK-medaille nu al een feit is, had ze nooit durven denken. Al werd ze dit jaar al wel Europees kampioen bij de beloften. ,,Ik voelde me al wel heel de dag heel goed. Dat voel je dan gewoon aan je benen in de warming-up. Maar dit is echt heel mooi.’’

Haar ambities? ,,Op de weg ben ik wel echt een rensters voor het voorjaar. De Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, die wedstrijden.’’ In combinatie met de baan dus. Met de Olympische Spelen van 2024 in Parijs als grote doel op de duurafstanden. ,,Maar dat willen er zo veel. Ik weet dat ik daar nog lang niet ben.’’.

