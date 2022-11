Ongenaakbare Fem van Empel via weergaloze inhaalrace naar goud op EK veldrijden: ‘Ongelofelijk’

Van Empel wilde vervolgens van geen opgeven weten en begon aan haar inhaalrace. Na drie van de zes rondes zat ze alweer aan het wiel van de drie leiders en lag de wedstrijd weer helemaal open. Betsema ging een ronde later als eerste overboord en niet veel later ging het voor Vas eveneens te hard. Met hangen en wurgen lukte het Alvarado wel om bij de Brabantse te blijven toen zij versnelde, maar uiteindelijk loste ook zij. Zo werd nog maar eens duidelijk dat er dit seizoen niemand kan tippen aan Van Empel. Zelfs na materiaalpech kwam ze nog alleen over de finish.



Na Brand, Alvarado, Yara Kastelijn en Worst werd Van Empel de vijfde opeenvolgende Nederlandse winnares van de Europese titel. ,,Na mijn platte band wilde ik alles uit de kast halen en ik kwam steeds ietsje dichterbij. Ik ben heel blij met deze overwinning", zei Van Empel na de finish. ,,Ik had nooit gedacht dat ik deze trui mee naar huis zou nemen. Mijn achtste overwinning van het seizoen, dit is ongelofelijk. Namen is een iconisch parkoers en het was erg glad vandaag. Maar ik vind dit rondje heel erg leuk, het lijkt een beetje op mountainbiken.”