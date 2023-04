Ongenaakbare Mathieu van der Poel schittert in Parijs-Roubaix en pakt tweede ‘monument’ van het jaar

Op Carrefour de l’Arbre, de laatste kasseienstrook met een beoordeling van vijf sterren (de zwaarste categorie), kwam oud-winnaar John Degenkolb ten val. De Duitser was in aanraking gekomen met Van der Poel, die iets had moeten uitwijken voor Philipsen.



Door dat incident reed Van Aert even solo aan de leiding, maar Van der Poel maakte het verschil snel goed. Niet veel later versnelde de Nederlander. Van Aert leek te volgen, maar kraakte en kreeg vervolgens te maken met een lekke band. In de slotkilometers hield Van der Poel stand tegen een elitegroep.