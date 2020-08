Ongrijpbare Evenepoel brengt eerbetoon aan Jakobsen na imponerende zege

De Ronde van Polen werd drie dagen geleden overschaduwd door het verschrikkelijke incident met Jakobsen en Dylan Groenewegen. Jakobsen vloog in de hekken en moest vervolgens in kunstmatige coma gehouden worden. De situatie is inmiddels stabiel en Jakobsen is ook ontwaakt uit zijn coma, maar toen Evenepoel zaterdag als winnaar over de streep kwam, bracht hij natúúrlijk een eerbetoon aan zijn ploegmaat.



Vrijdag sloeg Richard Carapaz nog toe door met een late uitval het peloton te verrassen. De Ineos-renner sprong op 400 meter van de finish weg en bleef de meute uiteindelijk nipt voor. Zaterdagochtend verscheen hij in de gele leiderstrui aan de start voor de 152,9 kilometer lange bergetappe, maar wist hij dat er op hem gejaagd zou worden.



Nadat een groep met vroege vluchters was ingerekend probeerde Evenepoel het. Het supertalent kon zich op 50 kilometer van het einde niet meer beheersen en ging er alleen vandoor op een van de drie plaatselijke klimrondes. In de afdaling richting de laatste klimhindernissen schuwde hij de risico's niet en bouwde hij daardoor zijn voorsprong uit tot meer dan een minuut.