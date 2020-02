Oomen maakt na negen maanden blessureleed rentree in Ronde van de Provence

Oomen (24) stapte in de Ronde van Italië voortijdig af nadat hij bij een val een breuk in zijn heup had opgelopen. De talentvolle klimmer uit Tilburg werd daarnaast in juli operatief geholpen aan een beknelde liesslagader, een kwaal die hem al langer hinderde. Die ingreep moest door zijn heupbreuk enige tijd worden uitgesteld.



In de Provence ligt een parcours met tal van beklimmingen, met onder meer een aankomst op de flanken van de Mont Ventoux. In principe zijn Wilco Kelderman en de Zwitser Marc Hirschi de kopmannen van de ploeg, die verder bestaat uit de Duitsers Nico Denz en Martin Salmon, de Amerikaan Chad Haga en de Nederlander Martijn Tusveld.