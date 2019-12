Oomen nadert rentree na maandenlange revalidatie: ‘Koersen moeten uitwijzen waar ik sta’

Indruk in Ronde van Italië

Oomen maakte in 2018 indruk met een negende plaats in de Ronde van Italië, waar hij zijn toenmalige kopman Tom Dumoulin - die tweede werd - ondersteunde. Na zijn operatie aan zijn liesslagader ging hij terugdenken hoeveel langer hij al last had van die blessure. ,,Ik ben gaan nadenken wanneer ik voor het eerst signalen heb gehad van mijn lichaam. In 2018 sijpelde er al in dat ik last had van mijn linkerbeen, had ik het gevoel.” De renner merkte de klachten vooral na een paar dagen in een meerdaagse rittenkoers en in de finales van wedstrijden.