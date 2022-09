Op deze tijdstippen komen Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Bauke Mollema in actie op het WK

De tijdrit bij de vrouwen, het openingsnummer van de wereldkampioenschappen, begint zondagochtend om 01.47 uur Nederlandse tijd. In Wollongong is het acht uur later. Shirin van Anrooij is de eerste Nederlandse die de weg op gaat, om 01.53 uur. Van Vleuten is om 02.56 uur aan de beurt. Van Dijk gaat om 03.45 als laatste van start. Kort voor haar is het de beurt aan Marlen Reusser, de Zwitserse die Van Dijk vorige maand van de Europese titel afhield. De wedstrijd gaat over een parcours van 34,2 kilometer met onderweg twee klimmetjes.