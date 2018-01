Operatie Lars Boom aan hartritmestoornissen goed verlopen

Etappewinst en leiderstrui voor Sagan in Tour Down Under, Oomen op veertien seconden

9:59 Peter Sagan heeft de vierde etappe in de Tour Down Under gewonnen. De Slowaak versloeg in de sprint de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en de Spanjaard Luis Léon Sanchez. Tilburger Sam Oomen kwam ook in de eerste groep over de finish.