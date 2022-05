Opnieuw Nederlandse ritzege in Ronde van Hongarije: winst Fabio Jakobsen, Kooij naar huis na valpartij

Met videoFabio Jakobsen heeft de tweede rit in de Ronde van Hongarije gewonnen. De wielrenner van Quick Step-Alpha Vinyl was na een vlakke etappe van 192 kilometer tussen Karcag en Hajduszoboszlo de snelste in de massasprint. Hij versloeg de Fransman Rudy Barbier en de Belg Sasha Weemaes.

Voor Jakobsen is het de zevende overwinning van 2022. Hij won eerder onder meer een rit in Parijs-Nice en Kuurne-Brussel-Kuurne.



Olav Kooij, de winnaar van de eerste etappe, was met enkele ploeggenoten van Jumbo-Visma betrokken bij een grote valpartij in de laatste kilometer. Kooij kon niet verder en is naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek. Hij heeft een snijwond in zijn kuit en moet de Ronde van Hongarije verlaten. De andere renners van Jumbo-Visma die ten val waren gekomen zijn wel gefinisht.

De leiderstrui ging naar de Belg Jens Reynders die onderweg nog bonificatieseconden pakte. De Ronde van Hongarije duurt tot en met zondag.

Jakobsen wilde met de ploeg iets rechtzetten nadat hij er in de eerste etappe niet aan te pas was gekomen. ,,Ik zat niet goed in positie en remde ook iets te vaak. Het was ook vier weken sinds mijn laatste wedstrijd. Vandaag wilden we laten zien dat we als team in staat zijn om te winnen. De finale was hectisch, maar ze hielden me op de goede plek. Ik ben blij dat ik kon winnen.”

De sprinter vertelde nog hoe hij even zijn ploeggenoten kwijtraakte na de voorlaatste bocht. ,,Maar Stan Van Tricht bracht me terug in het wiel van Florian Sénechal. Dat ging perfect in de laatste kilometer.”

Van de valpartij kreeg Jakobsen niet veel mee, die gebeurde achter hem. ,,Ik hoop dat de jongens allemaal in orde zijn. Ik weet wat het is om in de finale te vallen.”