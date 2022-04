Oppermachtige Annemiek van Vleuten met tweede zege in Luik-Bastenaken-Luik oudste winnaar ooit

Van Vleuten, olympisch kampioene tijdrijden, had eerder dit jaar al een rit en het eindklassement van de Wielerweek Valenciana gewonnen en was ook de beste in de Omloop Het Nieuwsblad. In de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en de Waalse Pijl finishte Van Vleuten als tweede. In Luik schreef ze geschiedenis door de oudste winnaar (mannen en vrouwen) ooit te worden. Van Vleuten vindt haar leeftijd eigenlijk geen item. Ze maakte wel een vergelijking met een goede wijn. ,,Hoe ouder, hoe krachtiger”, lachte ze na haar 89ste overwinning als prof.



De emoties waren vlak na afloop zichtbaar bij Van Vleuten. ,,Winnen is moeilijker geworden in vrouwenwielrennen. Er zijn meer uitdagers", aldus de winnares in het flashinterview. ,,Ik had vandaag het vertrouwen om all-in te gaan en ze te lossen. Dat is lastig met rensters van SD Worx in de achtervolging. Maar dat is hun tactiek. Om de zege hier te pakken, geweldig.”



Van Vleuten koos ervoor om twee aanvallen te plaatsen: één op de Côte de la Redoute en één op de Côte de la Roche-aux-Faucons. ,,Ik wist dat ik meer kans had als ik twee keer volle bak ging.” In de slotfase, toen ze solo vooruit reed, was Van Vleuten er nog niet gerust op. ,,Door de wind wist ik dat het lastig zou worden om solo te gaan. Er was maar één optie: tijdritmodus aan en alles geven.” Het volgende doel voor Van Vleuten? ,,Ik ga eerst even twee weken naar huis, om te genieten van het voorjaar. De Tour de France zal vervolgens mijn grote doel zijn.”