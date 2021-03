Oppermachtige Vingegaard schenkt Jumbo-Visma nieuw dagsucces in Italië

Podcast | ‘Het is windje mee op de Poggio jongens!’

17 maart ,,Het is windje mee op de Poggio, jongens’’, aldus Theo Bos die zijn vinger buiten het venster steekt in Monaco. In de wekelijkse podcast van In Het Wiel kijken Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam natuurlijk vooruit naar de Italiaanse klassieker Milaan-San Remo. Een wedstrijd die dit jaar nog meer verwachting oproept dan andere jaren, ook bij Theo Bos.