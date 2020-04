Oproep Tom Dumoulin: blijf thuis

,,Het is fantastisch weer buiten en zul je net zien, in deze coronacrisis, dat we met z’n allen binnen moeten blijven,’’ begint Dumoulin, die zelf net over de Belgische grens woont. ,,De verleiding is groot om lekker buiten te gaan fietsen en lekker de motor te pakken en er op uit te gaan en lekker te gaan picknicken in het park. Zeker met met 1,5 meter afstand mag dat officieel ook nog. Het enige probleem is: als we dat allemaal gaan doen, dan is dat niet meer houdbaar. Dan kunnen we die 1,5 meter niet meer waarborgen. Dus wil ik ook absoluut vragen om toch alleen voor het noodzakelijke naar buiten te gaan”, zegt Dumoulin. „Dit weer gaat er normaal gezien in juni ook zijn. Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we in juni in ieder geval wél naar buiten kunnen. Pas goed op jullie zelf, dan ga ik hetzelfde doen.’’