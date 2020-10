Oranje-dubbelslag: Blaak soleert naar indrukwekkende zege

Na ongeveer een halfuur koers hadden de vluchters van de dag elkaar gevonden. De Nederlandse Teuntje Beekhuis eiste een belangrijke rol voor zichzelf op in de kopgroep van zes, die de zegen kreeg van het peloton. Met nog 100 kilometer te fietsen waren er daar nog maar vijf van over, nadat de hard werkende Alice Sharp af moest haken toen zij lek reed. Op de Taaienberg was de hergroepering een feit. Heel lang duurde dat niet, want in de nasleep van deze beklimming ging Riejanne Markus er samen met Alena Amialiusik vandoor. De vervanger van Marianne Vos en haar Belarussische medevluchter wonnen tijd, meer dan een minuut werd het echter geen moment.

Rond de Kruisberg plaatste Chantal Van den Broek-Blaak tot twee keer toe een demarrage. Het zorgde voor een schifting in de groep der favorieten, maar bleef uiteindelijk zonder succes. Annemiek van Vleuten zag hierin de perfecte springplank. Zij ging alleen op pad en kreeg gezelschap van wereldkampioene Anna van der Breggen, die een zware inspanning leverde om in het wiel te komen. Van der Breggen besloot vervolgens de benen stil te houden, waardoor een einde kwam aan het avontuur van de Europees kampioene. Dat deed ze in dienst van Jolien D’Hoore, die een week geleden nog de sterkste was in Gent-Wevelgem.

Een uitgedunde groep met veel Nederlandse inbreng begon aan de Oude Kwaremont, waar uitgerekend D’Hoore voor de tweede keer vandaag moest passen terwijl Van der Breggen kopwerk leverde. Ploeggenote Blaak probeerde het nog één laatste keer. De wereldkampioene van 2017 overleefde de Paterberg en ging solo de laatste tien kilometer in. Het gat bleef rond de twintig seconden hangen en vanuit de achterhoede kwamen verwoede pogingen vanuit het Van Vleuten-kamp, maar dit hielp Blaak enkel in het zadel. Iets minder dan vijf uur na het vertrek in Oudenaarde, kwam zij in diezelfde stad alleen over de finish. Zo was de Nederlandse dubbelslag in ‘Vlaanderens Mooiste’ compleet. Een minuut later won Amy Pieters de sprint om de tweede plek, voor Lotte Kopecky.

‘Ik keek om me heen en iedereen was kapot’

,,Het was echt alles of niks vandaag", reageerde Blaak kort na haar overwinning. ,,Ik probeerde het al eerder en toen Annemiek eroverheen klapte zat ik eigenlijk wel kapot. Maar ik keek om me heen en iedereen was kapot. Het was niet per se de bedoeling om het nog eens te proberen op de Kwaremont, maar ik dacht ‘dit is misschien wel het moment’. We zaten er nog met zijn vieren bij, dus dan kunnen we het spel ook spelen. Als je alleen aan kop rijdt kan je maar één ding doen en dat is zo hard mogelijk blijven rijden. Anna zei gisteren al dat ze hier in dienst van ons (Blaak en D’Hoore, red.), dus dan weet je wel dat je het moet gaan doen. Dit is waarvoor ik getraind heb.”