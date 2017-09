Oranje-vrouwen als toptrio naar WK tijdrijden

,,Ik heb het hele seizoen tussen de besten gezeten als het om tijdritten ging. Ik heb er dus vertrouwen in'', biecht Van Dijk op. Zij is veruit de meest ervaren deelneemster van het trio, met haar tiende WK-optreden. Ze werd in 2013 wereldkampioene op het onderdeel.



Gisteren liep Van der Breggen (27) met haar ploeg Boels-Dolmans tegen een teleurstelling aan door het missen van het goud op het WK ploegentijdrit. ,,Die tegenvaller was echt niet zo groot als iedereen dacht. Tweede worden is ook nog goed, en ik voelde me prima. Al betekent dat niet dat ik dan automatisch ook in een individuele tijdrit zo voor de dag kom. Bij een ploegentijdrit gaat het om veel intervallen kunnen rijden, korte stukjes met een hoge snelheid op kop en dan weer proberen te herstellen. In een individuele tijdrit moet je kunnen indelen en zorgen dat je niet te vroeg kapot gaat.''