Oud-ploeggenoten Deceuninck-Quick Step wensen Terpstra spoedig herstel

In een video wenst 'The Wolfpack' de wielrenner, die dinsdag hard ten val is gekomen tijdens een trainingsrit nadat hij moest uitwijken voor overstekende ganzen, veel beterschap. ,,Hey Niki, met dit bericht laten we weten dat we allemaal aan je denken", zegt Iljo Keisse in de video. ,,We wensen je een spoedig en goed herstel, hopelijk ben je snel terug." Vervolgens zwaaiden de pakweg twintig renners naar hem.