Oud-ploegleider Bruyneel levenslang geschorst door CAS

De naam van Bruyneel kwam tientallen keren voor in het USADA-rapport uit 2012 over het structurele dopinggebruik bij de US Postal-ploeg van Bruyneel en Armstrong, eind jaren '90 en begin '00. Bruyneel bleef ,nadat Armstrong in 2005 stopte als renner, ploegleider in het wielrennen. Vanaf 2005 bij Discovery Channel en vanaf 2008 bij Astana, waar hij in 2009 werd herenigd met Armstrong, die een comeback maakte als wielrenner.

Bruyneel werd in augustus in de Verenigde Staten al veroordeeld tot het terugbetalen van 1,2 miljoen dollar (circa 1 miljoen euro) aan de Amerikaanse overheid. In zijn periode als manager van wielerploeg US Postal, met Armstrong als leider, zou de Belg zich onrechtmatig hebben verrijkt met belastinggeld.



Die uitspraak was een uitvloeisel van een rechtszaak die Floyd Landis, ex-renner bij US Postal en klokkenluider in de dopingaffaire-Armstrong, in 2010 begon. Drie jaar later, toen Armstrong zijn dopinggebruik had toegegeven bij Oprah Winfrey, sloot de Amerikaanse overheid zich aan bij die zaak. De gevallen wielerheld, die zijn zeven Tourzeges kwijtraakte en levenslang werd geschorst, ging in april akkoord met de terugbetaling van bijna 7 miljoen dollar.



Bruyneel geeft nu in een open brief toe dat er in het verleden veel fouten zijn gemaakt. ,,Er zijn veel dingen waarvan ik wens dat ik ze anders zou hebben gedaan. Bepaalde acties betreur ik ten zeerste. Maar ik blijf volhouden dat de Amerikaanse dopingautoriteit Usada geen juridische zeggenschap over mij heeft. Ik ben een Belgisch staatsburger, die in Spanje woont. Usada had nooit een zaak tegen mij mogen beginnen. Dat neemt niet weg dat het nog steeds mijn doel is om een bijdrage te leveren aan de groei en de bloei van mijn sport.’’