Oud-wielrenner 'Mies' Stolker (84) overleden

Stolker, in 1933 geboren in Zuilen, maakte van 1956 tot 1966 deel van het profpeloton. Hij stond onder meer onder contract bij de ploeg van Jacques Anquetil. Hij won in 1956 een etappe in de Ronde van Italië en was in 1964 succesvol in de tiende rit in de Ronde van Spanje. Hij ging ook drie keer van start in de Tour de France. In 1962 hielp hij Anquetil aan zijn derde zege in de Ronde van Frankrijk.



Hij pakte in dat jaar zelf de eindzege in de Midi Libre. Ook haalde hij klasseringen in de top tien in de Ronde van Vlaanderen, de Ronde van Lombardije, Parijs-Tours en Luik-Bastenaken-Luik.



Stolker bekende in 2007 in het televisieprogramma De Avondetappe dat hij tijdens zijn loopbaan doping had gebruikt. Hij nam amfetamine, dat volgens hem in die tijd veel in het peloton werd gebruikt.