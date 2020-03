Parijs-Nice met ‘slechts’ vijf Nederlandse wielrenners

Bol is bij Sunweb de kopman in de vlakke etappes. “Onze doelen in Frankrijk liggen in de sprint en het eindklassement. Cees Bol krijgt in massaspurten de steun van het team”, zegt ploegleider Rudi Kemna. Sunweb heeft Tiesj Benoot als kandidaat voor de eindzege toegevoegd aan het team. De Belg zou aanvankelijk de Strade Bianche rijden, maar die Italiaanse voorjaarskoers is wegens de uitbraak van het coronavirus geschrapt.