Pechvogel Van Baarle: Hoop deze week weer op de fiets te zitten

Door Arjan Schouten



De beelden van zijn val gingen afgelopen donderdag de wereld over. Tweede was hij geworden achter Alexandre Geniez in de twaalfde rit, toen hij na de finish in Faro de Estaca de Bares vol tegen een medewerker van de organisatie van de Ronde van Spanje botste. ,,Die man schijnt dus verantwoordelijk te zijn geweest voor het vrijhouden van de zone na de finish, wat hem duidelijk niet gelukt is. Best wel lachwekkend’’, vertelt Dylan van Baarle telefonisch vanuit Santander, waar hij met een paar acupunctuurnaalden in zijn been op een massagetafel ligt.

De renner van Sky stapte vrijdag nog op voor de dertiende rit, die hij ook nog uit wist te rijden met een half uur achterstand. Maar bij aankomst in Valle de Sabero werd al snel besloten de volgende dag niet meer op te stappen. ,,Na die val had ik vooral last van mijn lies. Maar doordat ik ook vrijdag nog gereden heb, zitten m’n hamstring en bilspier nu ook helemaal vast. Die hebben extra hard moeten werken.’’

Nee, eigenlijk had hij die dertiende rit niet meer moeten rijden, beseft Van Baarle nu ook. ,,En als ik voor die etappe een mri-scan had kunnen maken, had ik dat misschien ook wel niet gedaan. De organisatie beloofde me een scan en alle medewerking. Maar daar is helaas allemaal niks van terecht gekomen’’, betreurt hij. ,,Het zou allemaal geregeld worden, maar die organisatie hier… Tja, die laat wel vaker een steekje vallen. Het hangt allemaal maar met losse draadjes aan elkaar.’’

Volledig scherm © photo: Cor Vos

De organisatie van de Vuelta heeft uiteindelijk telefonisch excuses gemaakt aan Team Sky. Zelf hoorde Van Baarle nog niets. Ook niet van de man die hem voor de wielen liep en de aanrijding zelf heeft moeten bekopen met een hersenschudding. ,,Ik heb niks of niemand gezien, wat misschien wel had gemogen’’, aldus Van Baarle, die liefst meteen naar huis was gegaan, maar noodgedwongen nog een weekendje meereisde door Noord-Spanje. ,,Ik kon mezelf nauwelijks voortbewegen, dan is het sowieso lastig om over een vliegveld te gaan slenteren. En hier hebben we een fysio die 24 uur per dag beschikbaar is. Gelukkig zit er wel wat verbetering in, nu. Het doet nog steeds wel zeer, maar ik loop nu weer zonder krukken. Dus de bedoeling is dat ik vanavond van Bilbao naar huis vlieg om in Monaco verder te herstellen. Ons team is gevestigd in Nice, dus de begeleiding is daar optimaal. Ook wel fijn om hier weg te gaan, want ik zit nog steeds elke dag met de hele ploeg aan tafel. Het is gewoon niet heel relaxt, deze situatie. Je wilt gewoon naar huis.’’