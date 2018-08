Pedersen wint tijdrit in Denemarken

Brons voor Ligtlee Büchli maakt favorieten­rol waar en grijpt EK-goud bij kilometer tijdrit

19:29 Matthijs Büchli heeft op de kilometer tijdrit gedaan waarvoor hij naar de EK in Glasgow was gekomen: goud pakken. In de finale maakte hij zijn favorietenrol meer dan waar en finishte in een tijd van 1.00.134. Sam Ligtlee verraste met een bronzen plak.