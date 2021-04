Peter Sagan pakt met sprintzege in Romandië tweede overwinning van 2021

Peter Sagan heeft de eerste etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. Hij was in de tweede rit - gisteren was de proloog - de snelste tussen Aigle en Martigny. Het was de tweede sprintzege voor de Slowaak van Bora-Hansgrohe van 2021. Eerder was Sagan de sterkste in de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië. Sonny Colbrelli werd tweede, Patrick Bevin derde. Rohan Dennis, die gisteren de sterkste was in de proloog, behoudt de leiderstrui.