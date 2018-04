Pieters wint tweede etappe in Healthy Ageing Tour

Dramatisch WK veldrijden op herhaling in Goirle; Nijs, Groenendaal én De Clerq naar Streetrace

15:59 GOIRLE - Waarschijnlijk het meest memorabele WK veldrijden in de geschiedenis van de sport, dat van 2000 in Sint Michielsgestel, krijgt achttien jaar later een vervolg in Goirle. De Streetrace in Goirle is het gelukt om alle hoofdrolspelers te strikken voor deelname aan de race voor ex-profs op tweede pinksterdag.