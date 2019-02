Pinot wint op Mont Faron in Ronde van Haut-Var

Pinot liet in de slotmeters zijn landgenoot Romain Bardet en de Brit Hugh Carthy achter zich. Het waren alle drie renners die na de tweede etappe in tijd gelijk stonden met klassementsleider Giulio Ciccone. De Italiaan kwam er in de slotrit niet aan te pas, waarmee de top drie van het eindklassement gelijk was aan de rituitslag. Voor Pinot was het zijn eerste zege van het seizoen. De 28-jarige Fransman had zijn laatste twee koersen in 2018 gewonnen: Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije.