Ploeggenoten van Jakobsen starten in tweede rit Ronde van Polen

11:25 Fabio Jakobsen is buiten levensgevaar. De renner van Deceuninck-Quick-Step onderging afgelopen nacht een operatie van vijf uur aan zijn gezicht na zijn zware crash van gisteren in Polen. Van een levensbedreigende situatie, waarvan gisteren werd gerept, is geen sprake meer nadat de operatie zonder complicaties is verlopen.