Ploegleider Pogacar schrikt van Tour-parcours: ‘Deze kasseistrook hoort in geen enkele wedstrijd thuis’

Ploegleider Aart Vierhouten van Team Emirates, de ploeg van Tadej Pogacar, vindt dat de organisatie van de Tour de France onverantwoorde risico’s neemt met een kasseienstrook die is opgenomen in het parcours van de vijfde etappe. Vierhouten verkende maandag met de Sloveense Tourwinnaar van de laatste twee jaar het parcours en schrok van wat hij zag.

,,De tweede strook had ik er nooit in gedaan als ik de organisatie was. Het loopt daar naar beneden, er wordt dan met ontzettend hoge snelheden gereden”, zei de Nederlander bij het Vlaamse sportprogramma Sporza. ,,Dan denk ik: waarom? Dit is niet nodig.”

Vierhouten noemt het ‘gekkenwerk’ dat de renners met een snelheid van 60 à 65 kilometer per uur naar beneden komen over een kasseistrook met een lengte van 1600 meter, na bijna 100 kilometer koersen. ,,En dat in de hectiek van de Tour. Eigenlijk hoort deze kasseistrook in geen enkele wedstrijd thuis.”

De 23-jarige Pogacar, vorige maand winnaar van Strade Bianche, bewees afgelopen week in Vlaanderen dat hij ook op de kasseien met de besten mee kan. De Sloveen werd tiende in Dwars door Vlaanderen en streed zondag met Mathieu van der Poel om de winst van de Ronde van Vlaanderen. De Nederlander won, Pogacar moest teleurgesteld genoegen nemen met plek vier nadat op het laatste stuk naar de finish nog twee man waren aangesloten.

De Sloveen besloot een dag na de Ronde van Vlaanderen het parcours te verkennen van de Tour-etappe die voor 6 juli op het programma staat. De rit gaat van Lille naar Arenberg, over een deel van het parcours van Parijs-Roubaix. De renners moeten in totaal 20 kilometer aan kasseistroken over.

,,Tadej heeft in Vlaanderen laten zien dat hij, ook in stressvolle omstandigheden, heel goed kan presteren op de stenen”, aldus Vierhouten bij Sporza. ,,Hij gaat dus in de Tour zeker niet met angst naar de kasseien toe en na deze verkenning al helemaal niet. Maar goed, een ongeluk zit in een klein hoekje. Je hebt alleen in de hand hoe je zelf presteert en hoe het team om je heen zit, maar niet die bijna tweehonderd andere renners. Tadej zei na die tweede strook wel: ik weet waarvoor ik dit doe, waarvoor ik hier ben.”