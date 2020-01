Ploegmaat Kelderman loopt gescheurde teelbal op: ‘Het is zo pijnlijk als je denkt’

,,Ik zou willen zeggen dat ik iets gevaarlijks aan het doen was, maar ik ben gewoon gevallen op het fietspad’’, geeft Hamilton, bij Sunweb ploeggenoot van Wilco Kelderman en Sam Oomen, toe op Instagram. ,,Ik heb geen breuken opgelopen, maar omdat ik toch weet dat de mensen het toch zullen vragen: ik heb een teelbal gescheurd. Inderdaad, mannen, het is zo pijnlijk als je zou denken. De operatie om enkele zaken te herstellen, is goed verlopen. Maar op dit moment is het nog moeilijk om in te schatten wanneer ik hersteld zal zijn.’’ Maar voor de Tour Down Under moet hij dus al zeker passen.