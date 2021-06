Podcast | De Enige Echte Megalomane Tourvoorbeschouwing

Video's met Dumoulin Tom Dumoulin net buiten podium in klimtijd­rit Ronde van Zwitser­land, Urán oppermach­tig

12 juni Tom Dumoulin is in de klimtijdrit van de Ronde van Zwitserland knap als vijfde geëindigd. De Nederlander van Jumbo-Visma, die de olympische tijdrit als hoofddoel heeft, kwam na ruim 23 kilometer over de finish in een tijd van 36:58. De dagzege in etappe 7 ging naar Rigoberto Urán. De Colombiaan van EF Education-Nippo was met afstand de sterkste en snelde naar een tijd van 36:02.