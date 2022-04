Podcast | De haat voor de Muur van Annemiek van Vleuten en de vooruitblik op Luik

Mathieu van der Poel negende in Roubaix: ‘Ik had gewoon de benen niet’

Mathieu van der Poel begon als topfavoriet aan Parijs-Roubaix, maar moest genoegen nemen met een negende plaats. Na afloop was de Nederlander duidelijk in zijn uitleg: „Ik had gewoon de benen niet vandaag.”

17 april