Podcast | Gele Jumbo-geest is uit de fles en Mathieu van der Poelidor

Topfavoriet Van Vleuten met gemengde gevoelens in La Course: ‘Gedacht aan een statement’

19 juli Annemiek van Vleuten (36) won vorige week de Giro Rosa, de grootste etappekoers in het vrouwenwielrennen. Vandaag start ze in La Course, de eendaagse wedstrijd die de ASO organiseert. Al is het met gemengde gevoelens.