Podcast | Groenewegen over móeten winnen, over het zijn van een sprinter en nog veel meer

In de nieuwste podcast van In Het Wiel praat Groenewegen over wat het is om sprinter te zijn. Om rond te rijden met de druk van het móeten winnen. Over auto’s en horloges, over Cipo en Cavendish, over de karaktertest die ze deden bij Jumbo-Visma (,,Er kwam uit dat ik een arrogante klootzak ben”). Hij vertelt dat hij ooit dacht dat hij klimmer was, over smijten met je fiets, over de weg naar de top van de apenrots en over hoe je met meerdere kopmannen in één ploeg moet functioneren.