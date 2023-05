Podcast In het Wiel | ‘Potverdrie, Geraint Thomas staat er wel’

Remco Evenepoel klaar voor duel met Tadej Pogacar: ‘Hopelijk ben ik zondag de minst gestorven zwaan’

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel is onder de indruk van de prestaties van Tadej Pogacar in de voorbije wedstrijden. De 24-jarige Sloveen was de afgelopen week oppermachtig met zeges in de Amstel Gold Race en in de Waalse Pijl.