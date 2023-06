Podcast In Koers | Geëmotioneerde Wout Poels eert Gino Mäder: ‘Hij wilde van de wereld een betere plek maken’

Even geen luchtig gesprek over het wielrennen en alles daaromheen, deze aflevering van In Koers is een eerbetoon aan Gino Mäder, die vorige week op 26-jarige leeftijd overleed na een val in de Ronde van Zwitserland.

Mäder was een ploeggenoot van Wout Poels en stond dichtbij hem. ,,Afgelopen winter kwam hij hier in de buurt trainen met zijn vriendin en zijn hondje”, vertelt Poels. ,,We hebben toen een paar keer samen getraind en ze zijn nog bij mij thuis komen eten. Dat hij nu zomaar in één keer uit je leven wordt gerukt, is bizar. Ik kan niet beseffen dat hij er niet meer is, dat het gewoon klaar is.”

Dylan van Baarle was er ook twee keer bij om met Mäder en Poels te trainen en leerde de Zwitser een paar maanden voor zijn dood beter kennen.

In Koers gaat daarom vooral over de Zwitser en hoe Poels en Van Baarle hem herinneren. ,,Gino was een hele goede jongen”, vertelt Poels. ,,Hij wilde alles goed doen, ging vaak voor een goed doel rijden. Hij was heel toegankelijk, had altijd een glimlach op zijn gezicht.”

Deze aflevering gaat ook over de veiligheid in de koers en hoe het wielrennen sneller minder gevaarlijk gemaakt kan worden en over de aanstaande Tour de France, waar Van Baarle aan de start staat, Poels aan de start hoopt te staan en Mäder erg gemist zal worden.

Volledig scherm Wout Poels en Dylan van Baarle. © DPG Media